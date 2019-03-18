Россияне рассказали о "работе мечты"

18.03.2019 07:07



Специалисты сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru провели собственное исследование и выяснили, как россияне представляют себе "работу своей мечты". Так, согласно опросу, почти 76% заявили, что самым главным фактором при выборе работы является стабильность. Далее следуют высокая заработная плата (74%) и хороший коллектив (73%). Около 56% опрошенных назвали самым главным критерием "работы мечты" опытного руководителя, а замыкает пятерку рейтинга расстояние от работы до дома и удобство проезда (54%), пишет РИА Новости.