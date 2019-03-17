В России вырастут цены на хлеб

17.03.2019 09:12



Представители Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) предупредили россиян о повышении цен на свою продукцию к концу текущего года. Так, специалисты Гильдии представили свой прогноз, согласно которому к концу года цены на хлеб и хлебобулочные изделия увеличатся в среднем на 5-6%, в то время как согласно официальному прогнозу Федстата, цены на данную продукцию вырастут на 3-4% и будут укладываться в рамки годовой инфляции, пишет РИА Новости.