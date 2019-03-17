Спящие вирусы активируются во время космического полета

17.03.2019 09:35



Согласно исследованиям НАСА вирусы герпеса реактивируются более чем в половине экипажей космических челноков и международных космических станций. Хотя симптомы проявляются лишь в незначительной доле случаев, темпы реактивации вирусов увеличиваются с увеличением продолжительности космических полетов и могут представлять значительный риск для здоровья при полетах на Марс и за его пределы, пишет ScienceDaily.

Системы быстрого обнаружения вирусов НАСА и продолжающиеся исследования лечения начинают защищать астронавтов - и пациентов с ослабленным иммунитетом на Земле тоже. Герпес-вирусы реактивируются у иммунокомпрометированных космонавтов

"Астронавты НАСА выдерживают недели или даже месяцы, подвергаясь воздействию микрогравитации и космического излучения, не говоря уже о экстремальных G-силах взлета и возвращения", - говорит старший автор доктор Сатиш К. Мехта из KBR Wyle в Космическом центре Джонсона. "Этот физический вызов усугубляется более знакомыми стрессорами, такими как социальное разделение, изоляция и измененный цикл сна-бодрствования."

Для изучения физиологического воздействия космического полета Мехта и его коллеги проанализировали образцы слюны, крови и мочи, взятые у космонавтов до, во время и после космического полета.

"Во время космического полета происходит повышение секреции гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин, которые, как известно, подавляют иммунную систему. В соответствии с этим мы обнаруживаем, что иммунные клетки астронавта - особенно те, которые обычно подавляют и устраняют вирусы - становятся менее эффективными во время космического полета, а иногда и в течение 60 дней после него."

В целом было обнаружено четыре из восьми известных вирусов герпеса человека. К ним относятся разновидности, ответственные за оральный и генитальный герпес (ВПГ), ветряную оспу и опоясывающий лишай (ВЗВ), которые остаются пожизненными в наших нервных клетках, а также ЦМВ и ЭБВ, которые проявляются в детстве и живут в наших иммунных клетках. CMV и EBV - это два вируса, связанные с вызыванием различных штаммов мононуклеоза или "болезни поцелуев"."

Полеты в глубокий космос могут зависеть от эффективной профилактики и лечения данных вирусов. Более того, по мере подготовки к полетам человека за пределы Луны и Марса риск реактивации вируса герпеса для астронавтов может стать более важным. Разработка контрмер против вирусной реактивации имеет важное значение для успеха этих миссий в глубоком космосе.

"Идеальной контрмерой является вакцинация астронавтов - но пока это доступно только против ВЗВ. Испытания других вакцин против вируса герпеса мало что обещают, поэтому в настоящее время мы сосредоточены на разработке целевых схем лечения людей, страдающих последствиями вирусной реактивации. Это исследование имеет огромное клиническое значение для пациентов на Земле. Уже сейчас в клиниках и больницах по всему миру применяются разработанные нами в ходе космических полетов технологии быстрого обнаружения вирусов в слюне," - говорит Мехта.