Силовые тренировки помогают снизить риск развития диабета при ожирении

16.03.2019 08:49



Силовые тренировки в течение короткого периода времени могут уменьшить жировые запасы в печени и улучшить контроль глюкозы в крови. К таким выводам пришли ученые из Университета Кампинас в Бразилии во время своего нового исследования. Так, результаты показали, что силовые тренировки в течение короткого периода времени, меньше, чем было бы достаточно для изменения состава жира в организме человека, смогли уменьшить накопление жира в печени и улучшить регуляцию глюкозы в крови у тучных мышей, даже без общей потери веса тела. Эти результаты свидетельствуют о том, что силовая тренировка может быть быстрой и эффективной стратегией снижения риска жировых заболеваний печени и диабета у людей с ожирением.

Ожирение - это растущая глобальная эпидемия в области здравоохранения, которая нуждается в более эффективных стратегиях вмешательства во избежание изнурительных осложнений, включая жировые заболевания печени и диабет. Примерно у 94% тучных людей диагностируется неалкогольная жировая болезнь печени, которая приводит к воспалению в этом жизненно важном органе и ухудшает его способность регулировать уровень глюкозы в крови. Это увеличивает риск диабета 2 типа и связанных с ним серьезных осложнений, включая повреждение нервов и почек. Хотя увеличение физической активности является широко признанным методом улучшения здоровья и содействия потере веса, относительные преимущества различных типов, продолжительности и интенсивности физической активности все еще находятся под большим обсуждением.

В своей работе Леандро Перейра де Мора и его коллеги из школы прикладных наук Университета Кампинас исследовали влияние силовых упражнений на накопление жира в печени, регуляцию глюкозы в крови и маркеры воспаления у тучных мышей. Тучные мыши выполняли силовые тренировки в течение короткого периода времени, эквивалента которого у человека было бы недостаточно, чтобы изменить состав жира в их организме. После этой кратковременной тренировки у мышей отмечалось уменьшение жировой ткани на печени, снижение уровня воспалительных маркеров и улучшение регуляции глюкозы в крови, несмотря на отсутствие изменений в общей массе тела.

"Тот факт, что эти улучшения в метаболизме произошли в течение короткого времени, хотя общее количество жира в организме не изменилось, предполагает, что силовые тренировки могут оказывать положительное влияние на здоровье и непосредственно влиять на функцию печени и метаболизм. Это может стать более эффективной, немедикаментозной и недорогой стратегией для улучшения здоровья у тучных людей", - говорит доктор Перейра де Мура. "Тем не менее хотя эти результаты показывают явную пользу у тучных мышей, имитировать силовые тренировки у животных трудно. Больше исследований необходимо как у животных, так и у людей, чтобы действительно понять как силовые тренировки могут повлиять на метаболизм печени. Эти преимущества для здоровья были бы еще более эффективными, если бы сопровождались уменьшением жировых отложений. Однако, основываясь на наших выводах, люди с ожирением могут быть направлены на повышение своей активности путем силовой тренировки, но они всегда должны сначала проконсультироваться со своим врачом и пройти первичный медико-санитарный осмотр".

Теперь, доктор Перейра де Мура и его коллеги планируют исследовать механизмы, лежащие в основе этих выводов, чтобы определить, как они могут быть максимизированы, и помочь разработать реальное руководство для людей с ожирением. В настоящее время они проводят исследования, которые изучают влияние различных протоколов упражнений, таких как аэробные упражнения или аэробные упражнения в сочетании с силовыми тренировками, на накопление жира в печени. Возможно, что благодаря лучшему пониманию того, как силовая тренировка улучшает функцию печени, могут быть определены новые цели для лекарственного вмешательства, которые могут предотвратить или уменьшить риск жировой болезни печени и диабета типа 2 при ожирении, пишет EurekAlert.