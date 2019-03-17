Украинская журналистка посетила Крым

17.03.2019 08:43



О своем визите в Крым украинская журналистка, которая работает в издании "Страна.ua" Олеся Медведева сняла видеоролик и разместила его на YouTube. Олеся рассказала, что за время проведенное на полуострове она не увидела никакой ностальгии по Украине и, согласно ее опросу, по меньшей мере 70% населения рады воссоединению с Россией. Журналист отметила, что за те пять лет, которые Крым находится в составе России, в регион было вложено больше денежных средств, чем вложила украинская сторона за 23 года, в течение которых полуостров находился под юрисдикцией Украины. Также, Медведева не нашла фактов притеснения крымских татар. Наоборот, за пять лет в Крыму построено пять новых мечетей, пишет RT.