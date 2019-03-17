17.03.2019 08:27



В одной из столичных клиник на 39-м году жизни умерла певица Юлия Началова. Эту информацию на своей странице в Instagram подтвердила официальный представитель артистки Анна Исаева. Напоминаем, что ранее, Юлия Началова была экстренно госпитализирована из-за резкого повышения сахара в крови, а через несколько дней врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в кому. Известно, что Юлия давно страдала сахарным диабетом и подагрой. Смерть певицы наступила из-за остановки сердца, пишет РИА Новости.