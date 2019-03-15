Употребление более трех яиц в день увеличивает риск сердечных заболеваний

15.03.2019 18:57



Новое исследование ученых из Северо-Западного университета Медицинской школы Файнберга в Чикаго (СЗУ) показало, что люди, которые едят три или четыре яйца в день или заменяют их на любой эквивалент 300 мг пищевого холестерина, имеют более высокий риск болезней сердца и преждевременной смерти.

"Яйца, особенно желток, являются основным источником пищевого холестерина", - говорит Виктор Чжун, ведущий автор работы и аспирант кафедры профилактической медицины СЗУ. "Так как одно большое яйцо содержит около 186 мг холестерина".

Исследователи изучили данные из шести исследовательских групп США, в том числе более 29000 человек, в среднем в течение 17 лет. За последующий период произошло в общей сложности 5400 сердечно-сосудистых заболеваний, включая 1302 смертельных и нефатальных инсульта, 1897 случаев летальной и нефатальной сердечной недостаточности и 113 других случаев смерти от сердечных заболеваний. Еще 6132 участника погибли по другим причинам.

Потребление 300 мг диетического холестерина в день было связано с 3,2% более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и 4,4% более высоким риском ранней смерти, показал анализ данных Чжуна. И каждая дополнительная половина яйца, потребляемая в день, была связана с 1,1% более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и 1,9% более высоким риском ранней смерти по любой причине.

Данные выводы позволяют ученым сделать сильное заявление о том, что употребление яиц и общее потребление диетического холестерина являются важными показателями для влияния на риск сердечно-сосудистых заболеваний, и тем более на риск смертности от всех причин. Исследователи утверждают, что полученные результаты необходимо учитывать всем врачам при разработке диетических рекомендаций для своих пациентов, пишет Channel3000.