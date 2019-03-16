Порошенко обругал пенсионера, поблагодарившего его за бедность

16.03.2019 08:20



Во время посещения мемориального парка Красное Поле у города Хуст в Закарпатье в рамках предвыборной кампании, действующий президент страны Петр Порошенко обругал местного пенсионера, который поблагодарил его за бедность. Порошенко в резкой форме заявил пенсионеру, что его действительно необходимо благодарить, но не за бедность, а за борьбу с ней. Когда же мужчина высказал свое мнение о том, что до бедности пенсионеров довел как раз сам Порошенко, президент отчитал его заявив, что нужно "совесть иметь", пишет ТАСС.