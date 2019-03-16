Россия побеждает в санкционной войне

16.03.2019 08:05



Россия выходит победителем из санкционной войны. Об этом в публикации издания National interest заявила профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг. Профессор прокомментировала введенные США анироссийские санкции в 2014 году, которые были призваны "наказать Россию" за ее поведение в отношении Украины и Крыма, но санкционные ограничения лишь подтолкнули развитие сельскохозяйственного сектора экономики, который ранее находился в состоянии застоя.

Также, Твигг отмечает продовольственное эмбарго, введенное Россией в ответ на санкции США и ЕС, которое позволило восстановить российскую пищевую промышленность. А вслед за этими отраслями начинают развиваться и другие смежные с ними сферы. В большой степени этому способствуют и введенные США торговые пошлины, так как те страны, которые под них попали, стали искать другие рынки сбыта своей продукции и, естественно, в первую очередь обратили внимание на Россию.

В заключении профессор Твигг высказала мысль, что и США и Европе пора понять, что введенные в отношении России "ограничительные санкции" идут ей на пользу и помогают развивать свою экономику. Россия, по ее словам, идет в этой санкционной войне "на несколько шагов впереди", пишет РИА Новости.