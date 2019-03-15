Мединский: за границей боятся русского кино

15.03.2019 20:46



Владимир Мединский, являющийся министром культуры Российской Федерации, заявил о том, что иностранные правительства боятся российских фильмов и всячески подвергают их запретам, ограничениям и цензуре, сообщают «Известия». По мнению министра, подобная реакция является ответом на те ценности и на ту национальную идею, которая содержится в продукции отечественного кинематографа. Мединский уверен, что другие государства просто в ужасе от того эффекта, который оказывается на человека во время просмотра подобных кинофильмов, потому что люди переосмысливают важнейшие жизненные ценности.