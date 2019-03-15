США, Франция, Германия и Британия считают войну в Сирии незаконченной

15.03.2019 19:57



Официальные представители крупнейших стран Европы заявили, что заявления России и Дамаска об улучшающейся обстановке в Сирии всего лишь отговорка и попытка «пустить пыль в глаза», на самом же деле война продолжается, сообщает ИА «REGNUM». Кроме того, главы европейских стран абсолютно уверены, что действующее правительство подавляет волю и свободы своего населения, а единственным верным решением является возобновление переговоров, касающихся нормализации обстановки в стране.