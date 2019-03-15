Китай изменил подход к иностранным инвестициям

15.03.2019 19:49



Китайские депутаты, в рамках проведения Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), проголосовали за новый закон, пересматривающий принципы взаимодействия страны с иностранными инвестициями, сообщает «ТАСС». Новый закон снимет ряд запретов, при этом общая «прозрачность» использования иностранных средств многократно увеличится. Ожидается, что подобные меры вызовут приток капитала в страну, а также общее повышение уровня заинтересованности иностранных инвесторов.