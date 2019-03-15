В России увеличилось количество денежных перевод с карты на карту

15.03.2019 17:00



Россияне стали больше переводить денег с карты на карту. Так, по данным Центрального банка в прошлом году держатели банковских карт перевели с карты на карту порядка 27,4 трлн рублей, в то время, как наличных денег было снято 26,6 трлн рублей. Это первый раз в истории банковских операций, когда объем операций по переводу денег с карты на карту превысил объем операции по снятию наличных денег, пишет РБК.