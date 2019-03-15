Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 МАР, 18:15 МСК
USD (ЦБ)    65,4201
EUR (ЦБ)    74,0686

15 МАР, 18:15 МСК
USD (ЦБ)    65,4201
EUR (ЦБ)    74,0686

В России увеличилось количество денежных перевод с карты на карту

15.03.2019 17:00
В России увеличилось количество денежных перевод с карты на карту

Россияне стали больше переводить денег с карты на карту. Так, по данным Центрального банка в прошлом году держатели банковских карт перевели с карты на карту порядка 27,4 трлн рублей, в то время, как наличных денег было снято 26,6 трлн рублей. Это первый раз в истории банковских операций, когда объем операций по переводу денег с карты на карту превысил объем операции по снятию наличных денег, пишет РБК.

В России не будет проводиться авиасалон МАКС
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 2

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 7

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Калужской области проходит первый международный форум «Умный город. Инструкция по применению»

В Калужской области проходит первый международный форум «Умный город. Инструкция по применению»

В Приморском крае появился второй резидент оффшора на острове Русский

В Приморском крае появился второй резидент оффшора на острове Русский

В Тульской области запустили производство пищевых волокон

В Тульской области запустили производство пищевых волокон

В Калининградской области заложили малый рыболовный сейнер-траулер проекта 174610

В Калининградской области заложили малый рыболовный сейнер-траулер проекта 174610

Новости СМИ

Новости дня

17:53 Минздрав поддерживает инициативу убрать алкоголь с витрин магазинов Минздрав поддерживает инициативу убрать алкоголь с витрин магазинов
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
17:29 МАКС состоится МАКС состоится
16:35 В России не будет проводиться авиасалон МАКС В России не будет проводиться авиасалон МАКС
15:57 Центральный банк предупредил о росте цен Центральный банк предупредил о росте цен
15:14 Володин предложил подсчитать убытки Крыма от нахождения в составе Украины Володин предложил подсчитать убытки Крыма от нахождения в составе Украины
14:56 США имеют право на превентивный ядерный удар США имеют право на превентивный ядерный удар
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
13:37 Крым ответил на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе Крым ответил на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе

Узнай, страна!

13:31 В Калужской области проходит первый международный форум «Умный город. Инструкция по применению» В Калужской области проходит первый международный форум «Умный город. Инструкция по применению»
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
13:10 В Приморском крае появился второй резидент оффшора на острове Русский В Приморском крае появился второй резидент оффшора на острове Русский
11:54 В Тульской области запустили производство пищевых волокон В Тульской области запустили производство пищевых волокон
09:21 Тамбовская область возглавила список рейтинга экологического благополучия регионов России Тамбовская область возглавила список рейтинга экологического благополучия регионов России
14 МАР, 17:16 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент
14 МАР, 14:29 Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter