В России не будет проводиться авиасалон МАКС

15.03.2019 16:35



На официальном интернет-портале правовой информации появилась информация о том, что в этом году в России не будет проводиться Международный авиационно-космический салон (МАКС). Вместо него в июле пройдет Международный военно-морской салон "МВМС-2019", который планируется провести в Санкт-Петербурге. Причины отмены МАКСа не уточняются, пишет газета Известия. Причем не организаторы авиасалона, ни в московском офисе МАКСа, по информации РИА Новости, не знают об отмене мероприятия.