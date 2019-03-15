США имеют право на превентивный ядерный удар
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Соединенные штаты не должны отказываться от своего права нанести превентивный ядерный удар. Об этом генерал сообщил выступая в Конгрессе США. По его словам, возможность нанесения превентивного удара является сдерживающим фактором для противников США в проявлении агрессии, направленной против страны. Поэтому, в условиях современной политической ситуации в мире, он не стал бы ограничивать американского лидера в возможности применения ядерного вооружения и нанесения превентивного удара, пишет ТАСС.
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