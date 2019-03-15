Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 МАР, 18:15 МСК
USD (ЦБ)    65,4201
EUR (ЦБ)    74,0686

15 МАР, 18:15 МСК
USD (ЦБ)    65,4201
EUR (ЦБ)    74,0686

США имеют право на превентивный ядерный удар

15.03.2019 14:56
США имеют право на превентивный ядерный удар

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Соединенные штаты не должны отказываться от своего права нанести превентивный ядерный удар. Об этом генерал сообщил выступая в Конгрессе США. По его словам, возможность нанесения превентивного удара является сдерживающим фактором для противников США в проявлении агрессии, направленной против страны. Поэтому, в условиях современной политической ситуации в мире, он не стал бы ограничивать американского лидера в возможности применения ядерного вооружения и нанесения превентивного удара, пишет ТАСС.

Крым ответил на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 2

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 7

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Калужской области проходит первый международный форум «Умный город. Инструкция по применению»

В Калужской области проходит первый международный форум «Умный город. Инструкция по применению»

В Приморском крае появился второй резидент оффшора на острове Русский

В Приморском крае появился второй резидент оффшора на острове Русский

В Тульской области запустили производство пищевых волокон

В Тульской области запустили производство пищевых волокон

В Калининградской области заложили малый рыболовный сейнер-траулер проекта 174610

В Калининградской области заложили малый рыболовный сейнер-траулер проекта 174610

Новости СМИ

Новости дня

17:53 Минздрав поддерживает инициативу убрать алкоголь с витрин магазинов Минздрав поддерживает инициативу убрать алкоголь с витрин магазинов
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
17:29 МАКС состоится МАКС состоится
17:00 В России увеличилось количество денежных перевод с карты на карту В России увеличилось количество денежных перевод с карты на карту
16:35 В России не будет проводиться авиасалон МАКС В России не будет проводиться авиасалон МАКС
15:57 Центральный банк предупредил о росте цен Центральный банк предупредил о росте цен
15:14 Володин предложил подсчитать убытки Крыма от нахождения в составе Украины Володин предложил подсчитать убытки Крыма от нахождения в составе Украины
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
13:37 Крым ответил на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе Крым ответил на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе

Узнай, страна!

13:31 В Калужской области проходит первый международный форум «Умный город. Инструкция по применению» В Калужской области проходит первый международный форум «Умный город. Инструкция по применению»
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
13:10 В Приморском крае появился второй резидент оффшора на острове Русский В Приморском крае появился второй резидент оффшора на острове Русский
11:54 В Тульской области запустили производство пищевых волокон В Тульской области запустили производство пищевых волокон
09:21 Тамбовская область возглавила список рейтинга экологического благополучия регионов России Тамбовская область возглавила список рейтинга экологического благополучия регионов России
14 МАР, 17:16 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент
14 МАР, 14:29 Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter