США имеют право на превентивный ядерный удар

15.03.2019 14:56



Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Соединенные штаты не должны отказываться от своего права нанести превентивный ядерный удар. Об этом генерал сообщил выступая в Конгрессе США. По его словам, возможность нанесения превентивного удара является сдерживающим фактором для противников США в проявлении агрессии, направленной против страны. Поэтому, в условиях современной политической ситуации в мире, он не стал бы ограничивать американского лидера в возможности применения ядерного вооружения и нанесения превентивного удара, пишет ТАСС.