Крым ответил на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе

15.03.2019 13:37



Крымские власти прокомментировали решение Евросоюза о введении очередных антироссийских санкций, под которые «попали» восемь человек «причастных» к прошлогоднему инциденту в Керченском проливе, передает RT. Как отметил депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара, таким образом Евросоюз «продолжает плясать под дудку США». Таким образом, по его словам, через «однобокую политику» нарушаются и ограничиваются права россиян.