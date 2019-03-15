Крым ответил на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе
15.03.2019 13:37
Крымские власти прокомментировали решение Евросоюза о введении очередных антироссийских санкций, под которые «попали» восемь человек «причастных» к прошлогоднему инциденту в Керченском проливе, передает RT. Как отметил депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара, таким образом Евросоюз «продолжает плясать под дудку США». Таким образом, по его словам, через «однобокую политику» нарушаются и ограничиваются права россиян.
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санкции это конечно плохо....но вот что о наших чиновниках даже в Америке знают ..это всеж не хухры мухры какая ..а слава..