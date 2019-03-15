Евросоюз ввел персональные санкции из-за инцидента в Керченском проливе

15.03.2019 11:42



ЕС ввел очередные антироссийские санкции, передает РИА Новости. В этот раз речь идет о персональных ограничениях, затронувших восьмерых россиян, имеющих отношение к инциденту в Керченском проливе. В том числе начальника погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю и командующего войсками Южного военного округа.

В сообщении, обнародованном в официальном журнале Евросоюза, поясняется, что Россия применила в ходе инцидента силу, задержав военных Украины 25 ноября 2018 года. Что и стало поводом для введения персональных санкций.

Напомним, что со своей стороны в России заявляют, что во время керченского инцидента украинские военнослужащие нарушили границу России, игнорируя замечания пограничников.