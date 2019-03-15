В Крыму с ознакомительным визитом находится группа иностранных журналистов

15.03.2019 09:48



В Крыму с ознакомительным визитом в рамках пресс-тура пребывает группа иностранных журналистов, о чем в разговоре с РИА Новости рассказал представитель властей полуострова. По словам собеседника, представители СМИ будут находиться в регионе до 18 марта. Как сообщается, журналисты прибыли из Италии, Болгарии, Сирии, Франции, Польши, Латвии, Ливана, Литвы и Кубы. Кроме всего прочего, они будут рассказывать о празднованиях, посвященных пятой годовщине Крыма с Россией, и, конечно же, общаться с жителями полуострова.