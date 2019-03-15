Модный дом Louis Vuitton извинился за коллекцию, которая посвящена Майклу Джексону

15.03.2019 09:19



Знаменитый модный дом Louis Vuitton принес свои сожаления из-за показа коллекции, которая была создана по мотивам костюмов певца Майкла Джексона. Ее показ состоялся в Париже в середине января. Как передает РИА Новости со ссылкой на Women's Wear Daily, извинения были принесены после премьеры скандального фильма, созданного на основе показаний Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака – оба рассказывают о насилии со стороны Джексона, которое они пережили в детстве на ранчо Neverland.