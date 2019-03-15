Стрельба в мечетях Новой Зеландии: СМИ сообщают о 27 погибших

15.03.2019 08:23



В Новой Зеландии (Крайстчерч) в двух мечетях произошла стрельба, в результате чего, согласно предварительной информации, погибло до 27 человек, передает РИА Новости со ссылкой на New Zealand Herald. До этого сообщалось о девяти погибших.

По словам очевидцев, в мечети пригорода Линвуд стрельбу открыл белокожий мужчина, облаченный в армейскую куртку, шлем и очки. В это время в мечети пребывало примерно триста человек. Издание пишет, что стрелком оказался житель Австралии ультраправых взглядов. Накануне нападения он обнародовал манифест на 37 страницах – на них свои действия он обозначил как теракт.