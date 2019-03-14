Вован и Лексус разыграли венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо

14.03.2019 12:55



Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) решили разыграть самопровозглашенного президента Венесуэлы и лидера местных оппозиционеров Хуана Гуаидо от имени президента Швейцарии Ули Маурера, передает РИА Новости.

Суть диалога состояла в следующем: «президент» сделал предложение оппозиционеру: заблокировать счета действующего главы Венесуэлы Николаса Мадуро, на которых лежат миллионы, после чего перевести деньги на счет Гуаидо. Пранкеры даже назвали банк, о котором якобы ла речь: «Лексус Вованиаль». Оппозиционер весьма обрадовался и выразил лже-Мауреру благодарность от всего народа Венесуэлы.

После этого диалога Гуаидо дал поспешное интервью прессе, сообщив, что счета Мадуро в швейцарском банке будут заблокированы. Однако реальные власти Швейцарии заявили о своем категорическом опровержении данной информации.