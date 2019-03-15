Названа дата запуска нового завода Mercedes-Benz в Подмосковье

15.03.2019 00:04



В индустриальном парке «Есипово», находящемся в Подмосковье, с 3 апреля текущего года будет запущен завод по производству автомобилей марки «Mercedes-Benz», чьих производственных мощностей будет достаточно для производства 25-30 тыс. автомобилей в год, сообщает «ТАСС». Строительство завода велось с июня 2017 года и, по предварительным оценкам, он предоставит жителям Подмосковья около 1 тыс. рабочих мест.