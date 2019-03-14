Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 МАР, 01:29 МСК
USD (ЦБ)    65,4021
EUR (ЦБ)    74,0613

15 МАР, 01:29 МСК
USD (ЦБ)    65,4021
EUR (ЦБ)    74,0613

Мосты мира: Магдебургский водный мост - необычное сооружение

14.03.2019 23:57
Мосты мира: Магдебургский водный мост - необычное сооружение

Магдебургский водный мост, расположенный в Германии, введен в эксплуатацию в 2003 году и возведен с целью соединения двух водных каналов Среднегерманского и Эльба-Хафель. Акведук расположен над рекой Эльбой в 10 километрах от города Магдебург, возле небольшого поселения Хоэнварте.

Конструкция моста

Протяженность этого водного моста составляет 918 метров. Из них большая часть сооружения, 690 метров, находится над сушей, оставшиеся 228 метров располагаются над водой.

Мост Wasserstraßenkreuz MagdeburgЧасть моста Wasserstraßenkreuz Magdeburg над водой

Ширина русла на акведуке составляет 34 м, глубина 4,25 м. Максимальный пролет составляет 106 м.

Мост Wasserstraßenkreuz MagdeburgЧасть моста Wasserstraßenkreuz Magdeburg над сушей

По водному мосту могут проходить баржи весом до 1350 метрических тонн. Осадка судна может достигать 2 м. Максимальная длина кораблей равняется 85 м.

На возведение этого сооружения из Германского бюджета выделили 0,5 млрд евро. Строители потратили на его возведение 24 тыс. тонн стали, а также 68 тыс. тонн бетона. На мосту установлен судоподъемник и шлюзы, помогающие судам преодолевать водные пути с разным уровнем. Возведение этого строения позволило осуществлять судоходство даже во время низкого уровня воды в водоемах, что раньше приводило к остановке транспортировки грузов.

Особенности

Строительство моста заняло у компаний, занимавшихся его возведением шесть лет. Начато оно было в 1997 году и завершилось в 2003. Хотя идея построить этот акведук вынашивалась еще с 1919 года, однако, в силу напряженной политической обстановки постоянно откладывалась и стала возможной только после объединения Германии.

Благодаря этому водному мосту происходит удобное транспортное сообщение промышленного района Долины Рура с остальной страной. Это позволяет получить хорошие экономические выгоды.

Мост Wasserstraßenkreuz MagdeburgМагдебургский водный мост. Вид сверху
Строение стало одной из главных достопримечательностей Магдебурга. Для туристов здесь организованы многочисленные водные экскурсии, так как здесь есть единственный в мире пассажирский судоподъемник. Они проводятся ежедневно. Возле моста также организована смотровая площадка, позволяющая насладиться красотами этого места.

Мост Wasserstraßenkreuz MagdeburgТуристы наблюдают за проходом кораблей по водному мосту
Туристы, добравшиеся сюда пешком или на автомобилях, могут посетить небольшой музей, располагающийся неподалеку и посвященный этому объекту.

Магдебургский водный мост является самым длинным среди аналогичных строений. Он значительно превосходит акведук Pont Canal de Briare, расположенный во Франции, протяженность которого составляет 662 метра.

Уникальный Золотой мост во Вьетнаме
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 2

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 7

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Челябинской области запустили производство стабилизаторов для Ford и Lada

В Челябинской области запустили производство стабилизаторов для Ford и Lada

В Свердловской области запустили производству реагентов для ликвидации разливов нефти

В Свердловской области запустили производству реагентов для ликвидации разливов нефти

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент

Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld

Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld

Новости СМИ

Новости дня

00:50 В России впервые продали автомобиль с электронным ПТС В России впервые продали автомобиль с электронным ПТС
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
00:04 Названа дата запуска нового завода Mercedes-Benz в Подмосковье Названа дата запуска нового завода Mercedes-Benz в Подмосковье
14 МАР, 23:50 С Байконура стартовал корабль «Союз МС-12» со следующим экипажем МКС С Байконура стартовал корабль «Союз МС-12» со следующим экипажем МКС
14 МАР, 23:41 В России зарегистрировано уже 40 тысяч самозанятых В России зарегистрировано уже 40 тысяч самозанятых
14 МАР, 22:38 В России предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах В России предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах
14 МАР, 22:15 Глава СПЧ предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи Глава СПЧ предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
14 МАР, 21:59 Медведев осмотрел новый правительственный офис в «Москва-Сити» Медведев осмотрел новый правительственный офис в «Москва-Сити»

Узнай, страна!

14 МАР, 19:48 В Челябинской области запустили производство стабилизаторов для Ford и Lada В Челябинской области запустили производство стабилизаторов для Ford и Lada
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
14 МАР, 19:21 В Свердловской области запустили производству реагентов для ликвидации разливов нефти В Свердловской области запустили производству реагентов для ликвидации разливов нефти
14 МАР, 17:16 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент
14 МАР, 14:29 Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld
14 МАР, 14:05 В Свердловской области полностью обновят инфраструктуру обращения с отходами В Свердловской области полностью обновят инфраструктуру обращения с отходами
13 МАР, 17:03 В Тамбове пройдет фестиваль крымской кухни В Тамбове пройдет фестиваль крымской кухни

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter