Мосты мира: Магдебургский водный мост - необычное сооружение

14.03.2019 23:57



Магдебургский водный мост, расположенный в Германии, введен в эксплуатацию в 2003 году и возведен с целью соединения двух водных каналов Среднегерманского и Эльба-Хафель. Акведук расположен над рекой Эльбой в 10 километрах от города Магдебург, возле небольшого поселения Хоэнварте.

Конструкция моста

Протяженность этого водного моста составляет 918 метров. Из них большая часть сооружения, 690 метров, находится над сушей, оставшиеся 228 метров располагаются над водой.

Часть моста Wasserstraßenkreuz Magdeburg над водой

Ширина русла на акведуке составляет 34 м, глубина 4,25 м. Максимальный пролет составляет 106 м.

Часть моста Wasserstraßenkreuz Magdeburg над сушей

По водному мосту могут проходить баржи весом до 1350 метрических тонн. Осадка судна может достигать 2 м. Максимальная длина кораблей равняется 85 м.

На возведение этого сооружения из Германского бюджета выделили 0,5 млрд евро. Строители потратили на его возведение 24 тыс. тонн стали, а также 68 тыс. тонн бетона. На мосту установлен судоподъемник и шлюзы, помогающие судам преодолевать водные пути с разным уровнем. Возведение этого строения позволило осуществлять судоходство даже во время низкого уровня воды в водоемах, что раньше приводило к остановке транспортировки грузов.

Особенности

Строительство моста заняло у компаний, занимавшихся его возведением шесть лет. Начато оно было в 1997 году и завершилось в 2003. Хотя идея построить этот акведук вынашивалась еще с 1919 года, однако, в силу напряженной политической обстановки постоянно откладывалась и стала возможной только после объединения Германии.

Благодаря этому водному мосту происходит удобное транспортное сообщение промышленного района Долины Рура с остальной страной. Это позволяет получить хорошие экономические выгоды.

Магдебургский водный мост. Вид сверху

Строение стало одной из главных достопримечательностей Магдебурга. Для туристов здесь организованы многочисленные водные экскурсии, так как здесь есть единственный в мире пассажирский судоподъемник. Они проводятся ежедневно. Возле моста также организована смотровая площадка, позволяющая насладиться красотами этого места.

Туристы наблюдают за проходом кораблей по водному мосту

Туристы, добравшиеся сюда пешком или на автомобилях, могут посетить небольшой музей, располагающийся неподалеку и посвященный этому объекту.

Магдебургский водный мост является самым длинным среди аналогичных строений. Он значительно превосходит акведук Pont Canal de Briare, расположенный во Франции, протяженность которого составляет 662 метра.