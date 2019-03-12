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Уникальный Золотой мост во Вьетнаме

12.03.2019 23:57
Уникальный Золотой мост во Вьетнаме

Среди множества достопримечательностей, которые посещают туристы, привлекают внимание те, которые поражают своей неповторимостью. К числу красивых мест, где каждый отдыхающий чувствует себя комфортно стоит отнести мост в Дананге (Вьетнам). Он расположен в курортной зоне Ba Na Hills. В народе этот мост получил название Золотой, поскольку отделан позолотой. Протяженность уникального сооружения составляет 150 м. Форма Золотого моста выполнена в виде полукруга.

Золотой мост во Вьетнаме

Его необычность заключается в том, что он опирается на две каменные руки, которые по первому взгляду действительно его поддерживают. Они покрыты специальным материалом, с помощью которого туристам кажется, что им уже более сотни лет. Если говорить о материале, из которого сделаны руки, то в их основу положена сталь и стекло. За счет таких материалов вся конструкция считается достаточно прочной и привлекательной. Две руки, поддерживая мост, стремятся ближе к нему. Бытует мнение, что руки, которые держат мост, тянутся к Богу. По архитектурному замыслу руки Бога поднимают вверх золотую полоску.

Золотой мост во Вьетнаме

Ширина пешеходной части моста составляет 3 метра. По Золотому мосту можно прогуливаться длительное время, рассматривая клумбы, которые высажены вдоль всего моста по обе стороны.

Золотой мост во Вьетнаме

Люди, которые хотят насладиться красотами, могут посмотреть на различные виды со смотровой площадки, которая расположена на высоте 1414 метров. С такой высоты можно тщательно рассмотреть горы, а также красивые холмы и леса. Природные ландшафты Вьетнама действительно поражают туристов.

Золотой мост в последнее время становится любимым местом для проведения уникальной фотосессии. В день бракосочетания многие семейные пары отправляются на мост, чтобы загадать желания и сфотографироваться.

Золотой мост во Вьетнаме

Прогуливаясь по мосту, создается такое впечатление, что люди идут по облакам. Со временем рядом с Золотым мостом хотят возвести Серебряный мост, который будет напоминать прядь волос.

Данная конструкция считается отличным архитектурным сооружением. Рассматривая красоты такого туристического объекта, туристы не перестают удивляться уникальности и неповторимости столь гениальных идей человечества. Красивый пешеходный мост еще долго будет радовать туристов, поскольку его популярность с каждым днем только растет.

Золотой мост во Вьетнаме

Мосты мира: пешеходный
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