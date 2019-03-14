С Байконура стартовал корабль «Союз МС-12» со следующим экипажем МКС

14.03.2019 23:50



Со стартовой площади Байконура к международной космической станции отправился новый экипаж, в состав которого вошли два астронавта NASA и один космонавт Роскосмоса, сообщает ИА «REGNUM». Роскосмос представляет Алексей Овчинин, а космическое агентство NASA Ник Хейг и Кристина Кук. Вышеназванному экипажу предстоит осуществить около 300 исследований на земной орбите. Также стоит отметить, что для Овчинина и Хейга данный запуск является вторым, поскольку первый был неудачен, а космонавтам пришлось прибегнуть к системе аварийного спасения. Всему виной послужила неисправность ракеты-носителя, сбившей установленную траекторию полета.