В России зарегистрировано уже 40 тысяч самозанятых

14.03.2019 23:41



Михаил Мишустин, являющийся главой Федеральной налоговой службы России, в рамках общения на полях конкурса управляющих кадров «Лидеры России», сообщил о том, что в России официально зарегистрировались более 40 тыс. самозанятых граждан, сообщает «ТАСС». Мишустин подчеркнул, что граждане добровольно регистрируются в данной программе, поскольку она не носит обязательного характера, что подтверждает тот факт, что людям удобен подобный режим. На настоящее время новый налоговый режим находится в стадии открытого испытания в ряде российских регионов.