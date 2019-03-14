Медведев одобрил старт строительства высокоскоростных магистралей в РФ

14.03.2019 20:58



Дмитрий Медведев, занимающий пост премьер-министра России, поддержал проект строительства высокоскоростных магистралей (ВСМ), подписав доклад Максима Акимова, занимающего пост вице-премьера и курирующего транспорт, сообщает газета "Ведомости". Проект строительства магистрали направлен на рассмотрение президенту России Владимиру Путину и дальнейшая судьба строительного проекта зависит от того, какое решение примет глава страны. В целом, эксперты оценивают данный проект как очень перспективный.