Предпринимателям предложат кредитную ставку ниже банковских

14.03.2019 20:50



Минэкономразвития России подготовило проект приказа, согласно которому представители малого и среднего бизнеса смогут брать кредиты по сниженной ставке, которая будет ниже банковской и будет равняться половине ключевой ставки ЦБ РФ, сообщают «Известия». Максимальную выгоду получат бизнесмены из российских моногородов, поскольку именно им будут выдавать займы чья ставка не превысит половину ключевой ставки Центрального банка России. Остальные представители отечественного бизнеса, не проживающие в моногородах, смогут оформить кредит под 7-8% годовых.