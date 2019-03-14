РЖД начинает продажу билетов на поезда с модернизированными плацкартными вагонами

14.03.2019 16:33



На официальном сайте РЖД появилась информация о том, что компания начинает продажу билетов на новые поезда с модернизированными плацкартными вагонами. Два первых поезда, с вагонами нового класса, начнут ходить 18 марта из Ростова-на-Дону в Москву и 19 марта из Москвы в Анапу. Пассажиры уже могут приобрести билеты на данные поезда, причем стоимость билетов не будет отличаться от стоимости билетов на поезда с обычными вагонами, пишет ТАСС.