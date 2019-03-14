На Крымском мосту уложили половину рельсов

14.03.2019 15:44



Руководитель подрядной организации, которая занимается строительством Крымского моста Евгений Чибышев заявил, что на Крымском мосту уже уложили около 19 км рельсов на обоих направлениях. Это половина из необходимого объема (всего 38 км). Также, Чибышев подчеркнул, что строительство идет согласно установленному графику и все работы будут закончены в срок. Планируется, что первые поезда пройдут по железнодорожному мосту в декабре текущего года, пишет РИА Новости.