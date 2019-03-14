Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 МАР, 16:01 МСК
USD (ЦБ)    65,4021
EUR (ЦБ)    74,0613

14 МАР, 16:01 МСК
USD (ЦБ)    65,4021
EUR (ЦБ)    74,0613

На Крымском мосту уложили половину рельсов

14.03.2019 15:44
На Крымском мосту уложили половину рельсов

Руководитель подрядной организации, которая занимается строительством Крымского моста Евгений Чибышев заявил, что на Крымском мосту уже уложили около 19 км рельсов на обоих направлениях. Это половина из необходимого объема (всего 38 км). Также, Чибышев подчеркнул, что строительство идет согласно установленному графику и все работы будут закончены в срок. Планируется, что первые поезда пройдут по железнодорожному мосту в декабре текущего года, пишет РИА Новости.

Минприроды провело оценку стоимости всех природных ресурсов России
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 1

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 7

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld

Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld

В Свердловской области полностью обновят инфраструктуру обращения с отходами

В Свердловской области полностью обновят инфраструктуру обращения с отходами

В Москве завершают подготовку к строительству выставочного комплекса «ВДНХ Экспо»

В Москве завершают подготовку к строительству выставочного комплекса «ВДНХ Экспо»

В Нижегородской области запустили производство «ГАЗель NEXT 4.6» с увеличенным объемом кузова

В Нижегородской области запустили производство «ГАЗель NEXT 4.6» с увеличенным объемом кузова

Новости СМИ

Новости дня

15:07 Минприроды провело оценку стоимости всех природных ресурсов России Минприроды провело оценку стоимости всех природных ресурсов России
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
14:03 Волгоградский депутат после слов об «алкашах и тунеядцах» сложил полномочия Волгоградский депутат после слов об «алкашах и тунеядцах» сложил полномочия
13:48 Российское воздушное пространство закрыли для Boeing 737 Max Российское воздушное пространство закрыли для Boeing 737 Max
13:32 Петр Порошенко «полетел» в Донбасс Петр Порошенко «полетел» в Донбасс
12:55 Вован и Лексус разыграли венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо Вован и Лексус разыграли венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо Видео
12:14 Юрий Шевчук призывает россиян, живущих в США, вернуться на родину Юрий Шевчук призывает россиян, живущих в США, вернуться на родину
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
11:40 Названы богатейшие холостяки России Названы богатейшие холостяки России

Узнай, страна!

14:29 Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
14:05 В Свердловской области полностью обновят инфраструктуру обращения с отходами В Свердловской области полностью обновят инфраструктуру обращения с отходами
12:36 В Москве завершают подготовку к строительству выставочного комплекса «ВДНХ Экспо» В Москве завершают подготовку к строительству выставочного комплекса «ВДНХ Экспо»
11:21 В Нижегородской области запустили производство «ГАЗель NEXT 4.6» с увеличенным объемом кузова В Нижегородской области запустили производство «ГАЗель NEXT 4.6» с увеличенным объемом кузова
13 МАР, 17:03 В Тамбове пройдет фестиваль крымской кухни В Тамбове пройдет фестиваль крымской кухни
12 МАР, 11:38 И блинов отведал, и книжку получил И блинов отведал, и книжку получил

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter