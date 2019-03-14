Минприроды провело оценку стоимости всех природных ресурсов России

14.03.2019 15:07



Министерство природы России провело полную оценку всех природных ресурсов страны. Так, общероссийские запасы нефти специалисты министерства оценили почти 40 трлн. рублей, а запасы природного газа по оценкам ведомства составляют порядка 11 трлн. рублей. При этом общая стоимость всех природных ресурсов России, в которые входят не только нефть, газ и уголь, но также золото, железная руда, медь, алмазы и т.д., составляет примерно 55,2 трлн. рублей, передает РБК.