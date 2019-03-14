Волгоградский депутат после слов об «алкашах и тунеядцах» сложил полномочия

14.03.2019 14:03



Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев, недавнее заявление которого послужило поводом для массовых возмущений, решил досрочно сложить с себя полномочия, написав заявление соответствующего содержания, передает РБК.

Напомним, что шестого марта в ходе заседания областной думы Набиев в своем выступлении заявил, что пенсию, размер которой составляет 8 тысяч, получают «тунеядцы и алкаши». В отличие от тех, кто всю жизнь трудился. Депутат убежден, что люди превращаются в малоимущих «по своей вине». Позднее волгоградский парламентарий извинился за свое «неточное высказывание по поводу пенсий».