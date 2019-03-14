Названы богатейшие холостяки России

14.03.2019 11:40



Forbes назвал самых богатых холостяков России, передает РИА Новости. Лидерство в рейтинге принадлежит Михаилу Фридману, основателю «Альфа-Групп». Эксперты оценивают его состояние в 15 млрд долларов. Некоторое время назад бизнесмен женат, но развелся. Имеет четверых детей.

Второе место – у владельца ФК «Челси» и компании «Evraz» Романа Абрамовича. Узами брака он связывал себя трижды, но на данный момент имеет статус холостяка и отца семерых детей. Состояние Абрамовича оценивается в 12,4 млрд долларов.

Третье место в списке богатейших холостяков – у владельца группы ОНЭКСИМ и совладельца БК НБА Brooklyn Nets Михаил Прохоров с состоянием в 9,8 млрд долларов. В отличие от «коллег по рейтингу» в паспорте этого 53-летнего бизнесмена никогда не стояло штампа о браке.