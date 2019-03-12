Михаил Фридман – самый богатый житель Лондона

12.03.2019 12:59



Самым богатым жителем британской столицы оказался совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Как передает РБК, к такому выводу пришли эксперты Forbes после того, как проанализировали, в каких городах проживает наибольшее число миллиардеров.

Как выяснилось, первой пятеркой городов, где живут богатейшие люди мира, стали Нью-Йорк, Гонконг, Москва, а также Пекин и Лондон. В последнем богатейшим стал Фридман, чье состояние эксперты оценивают в $15 млрд. Таким образом, бизнесмен сместил с этого места владельца Access Industries Леонарда Блаватника, который решил перебраться, ка сообщает издание, в Нью-Йорк.