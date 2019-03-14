Делегация FIABCI посетила 30-ю юбилейную выставку MIPIM в Каннах

14.03.2019 11:30



12 марта, в Каннах состоялась 30-я международная выставка инвестиций и недвижимости MIPIM. Представленный на мероприятии Павильон Москвы открыл вице-мэр Правительства Москвы Марат Хуснуллин, отметив, что столица России ежегодно принимает участие в выставке, презентуя свои передовые градостроительные программы. Вот и на этот раз Москва привезла главные программы развития города, включая программу реновации жилого фонда и проекты активного развития транспортной инфраструктуры, которые осуществляются при поддержке FIABCI России.

Сразу после официальной церемонии открытия Павильона Москвы состоялась Панельная дискуссия, модератором которой выступил Президент FIABCI России Михаил Грин. В числе участников мероприятия были Президент FIABCI World Ассен Македонов, Президент индийской компании Silver Line Фарук Махмуд, а также руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Так, Ассен Македонов отметил ведущую роль в экспозиции Павильона Москвы уникального интерактивного мобильного комплекса "Карта Москвы", представляющего собой рельефный архитектурный макет города, на который с помощью мультимедийных проекторов проецируется видеоконтент. Необычный формат комплекса позволяет оперативно оценить масштаб и динамику развития города, раскрывает его инвестиционный потенциал, а также позволяет максимально удобно получить всю необходимую информацию о важнейших столичных проектах.

В рамках прошедшей Панельной дискуссии Президент FIABCI World Ассен Македонов и вице-мэр Правительства Москвы Марат Хуснуллин обсудили вопросы проведения 70-го Всемирного конгресса по недвижимости, который пройдет в Москве с 27-31 мая в Центре международной торговли.