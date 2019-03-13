Делегация крупнейших промышленников Индии посетила Москву

13.03.2019 20:30



При поддержке Фонда Росконгресс в Москве состоялась встреча крупнейших промышленников Индии с советником Президента РФ Антоном Кобяковым. На встрече с российской стороны присутствовали заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, а также руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин. Деловую миссию Индии возглавляли президент Конфедерации индийской промышленности Ракеш Бхарти Миттал и директор Конфедерации индийской промышленности Чандраджит Банерджи.

В ходе встречи стороны обсудили участие индийских представителей в Петербургском международном экономическом и Восточном экономическом форумах. Так, по предложению Антона Кобякова, в рамках всех деловых мероприятий, организуемых Фондом Росконгресс, будут проведены Российско-Индийские бизнес-диалоги. Также, представители крупнейших индийских компаний примут участие в совместных деловых сессиях и круглых столах, что, по мнению советника Президента РФ, будет способствовать установлению новых деловых связей и даст возможность индийским компаниям усилить свои позиции и расширить ведение бизнеса в России.

Индийские представители промышленников подтвердили свои намерения расширить сотрудничество с российскими регионами. В частности, директор Конфедерации индийской промышленности Чандраджит Банерджи отметил заинтересованность в организации новых бизнес-проектов в таких отраслях Дальневосточного региона, как лесопереработка, алмазная промышленность, фармакологическая индустрия, туризм, гостиничный бизнес, здравоохранение и энергетика.

Также стороны обсудили возможность проведения выездной сессии ВЭФ и форума-выставки "Я люблю Россию" в Мумбаи в 2019 году.