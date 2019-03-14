Владимир Мединский призывает вообще не говорить о фильме «Брат-3»

14.03.2019 10:28



Министр культуры РФ Владимир Мединский во время пресс-конференции высказался по поводу планов некоторых «энтузиастов» снять третью часть фильма «Брат». Как передает РИА Новости, министр призвал вообще проигнорировать эту инициативу и не обсуждать вопрос на широкую публику.

«Я призываю ко всем собравшимся просто про это ничего не писать. Вообще. Только этого эти люди и добиваются», — отметил Мединский.

Напомним также, что ранее против продолжения «Брата» выступили ряд актеров, представителей общественности, а также Сергей Бодров – старший и продюсер фильмов «Брат» и «Брат-2» Сергей Сельянов. Против продолжения фильма высказывались и пользователи соцсетей: по их слова невозможно представить этот фильм без главного героя, которого исполняет Сергей Бодров – младший. Более того, в сети появилось несколько петиций, требующих запретить съемки фильма.