Актер Виктор Сухоруков против съемок «Брата-3»

11.03.2019 11:35



Актер Виктор Сухоруков подверг критике идею шоумена Стаса Барецкого, который планирует снять продолжение легендарных кинолент «Брат» и «Брат-2». Разговоры о третьей части появились феврале. Позднее, говоря об актерском составе, Барецкий рассказал, что в главных ролях будут российский боец Вячеслав Дацик, который недавно вышел из тюрьмы, и артист Никита Джигурда.

По словам Виктора Сухорукова, сыгравшего в первых двух частях «Брата», идея снять третью часть – это полная глупость. Сообщения о сотрудничестве в съемках фильма, и тем более в исполнении одной из ролей Виктор Сухоруков опроверг.

К слову говоря, мнение знаменитого актера разделяют большинство пользователей. Многие из них высказали мнение о том, что Барецкий таким образом хочет «хайпануть» на съемках третьей части культового фильма, который невозможно представить без самого Сухорукова и трагически погибшего Сергея Бодрова.