У «Банка развития технологий и сбережений» отозвана лицензия

14.03.2019 09:12



У «Банка развития технологий и сбережений» (Тольятти) отозвана лицензия, дающая право на проведение банковских операций, передает Газета.ру со ссылкой на сообщение, опубликованное на официальном сайте ЦБ РФ. Согласно соответствующему решению Банка России, лицензия отзывается с 14 марта.

На 1 марта текущего года банк находился на 322 позиции банковской системе Российской Федерации.

Причиной отзыва лицензии послужило «неисполнение законодательства в сфере регулирования банковской деятельности и нормативных актов ЦБ».