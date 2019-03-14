США планируют испытать две ракеты, запрещенные ДРСМД

14.03.2019 08:26



Похоже, намерения Вашингтона относительно ДРСМД становятся все более ясными: в этом году США планируют испытать две ракеты, которые тридцать лет запрещал Договор. Как передает Интерфакс, соответствующая информация появилась в Associated Press – издание ссылается на своих неназванных собеседников из Минобороны США.

Самое интересное, что американцы могут приступить к испытаниям еще до того, как в августе завершится срок действия Договора.

Что касается самих ракет, то, как рассказали источники AP, одна из них относится к классу низколетящих крылатых ракет. Ее предполагаемая дальность полета составляет 1 тыс. км. Другая ракета – баллистическая, она может преодолевать расстояния от трех до четырех тысяч километров. Согласно предварительной информации, испытания должны пройти в августе.