Швеция требует выслать одного из российских дипломатов

14.03.2019 07:16



МИД Швеции требует выслать из страны одного из дипломатов России. Об этом сообщает издание Dagens Nyheter, ссылаясь на собственный источник, знакомый с ситуацией. О своем требовании МИД Швеции сообщил российскому послу, который был вызван в ведомство. Официальный представитель МИД Патрик Нильссон подтвердил факт вызова посла России. Известно также, что данный вызов был связан с действиями одного из сотрудников российского посольства.

Тем не менее, ранее сообщалось об аресте правоохранительными органами Швеции одного из сотрудников IT-компании, которого обвинили в передачи информации сотруднику российских спецслужб, пишет РБК.