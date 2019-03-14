14.03.2019 06:44



Портал Downdetector сообщил о том, что в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. Об этом сообщали и пользователи приложений. Так, пользователи Instagram столкнулись с трудностями во время входа в свой аккаунт и с загрузкой новостной ленты. У пользователей Facebook также возникали сложности со входом в аккаунт, при этом многие отмечали некорректную работу социальной сети. А пользователи мессенджера WhatsApp сообщали о сбоях при отправке и получении сообщений, проблемах с соединением и входом в мессенджер, пишет RT. Больше всего жалоб поступало от пользователей из России, США и Европы.