В Нидерландах хотят ввести налог на выбросы углекислого газа

14.03.2019 00:21



Марк Рютте, являющийся премьером Голландии, сообщил о намерении правительства страны ввести налог для ряда предприятий, вносящих наибольший вклад в загрязнение окружающей среды, сообщает «ТАСС». Рютте подчеркнул, что данный налог должен быть «разумным», для того чтобы не провоцировать компании на переезд в другие страны, что повлечет за собой уменьшение налоговой базы и падением налоговых доходов страны в целом. На текущий момент времени Нидерланды занимают позицию самой «грязной» европейской страны, исходя из соотношения количества выбрасываемого в атмосферу углекислого газа на одного жителя в стране.