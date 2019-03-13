Венесуэльская компания PDVSA возобновила отгрузку нефти

13.03.2019 23:48



Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA восстановила процессы, отвечающие за экспорт нефти, после тяжелого энергетического перебоя, который оставил 21 из 23 штатов страны без электроэнергии, сообщает ИА «REGNUM». Кроме того, в результате так называемого «блэкаута», вдвое сократилось количество добываемой в стране нефти, что составило около 550 тыс. баррелей «потерянного» сырьевого ресурса в сутки.