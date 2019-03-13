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Венесуэльская компания PDVSA возобновила отгрузку нефти

13.03.2019 23:48
Венесуэльская компания PDVSA возобновила отгрузку нефти

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA восстановила процессы, отвечающие за экспорт нефти, после тяжелого энергетического перебоя, который оставил 21 из 23 штатов страны без электроэнергии, сообщает ИА «REGNUM». Кроме того, в результате так называемого «блэкаута», вдвое сократилось количество добываемой в стране нефти, что составило около 550 тыс. баррелей «потерянного» сырьевого ресурса в сутки.

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