ФСБ подала в суд на "Новую газету"

13.03.2019 16:58



ФСБ России подала иск в Басманный суд города Москвы против "Новой газеты". Так, в ведомстве обвиняют издание в распространении несоответствующей действительности информации. Речь идет о публикации материалов о пытках, которые якобы применялись к одному из задержанных по делу о взрыве жилого дома в Магнитогорске в конце прошлого года. Как сообщили в пресс-службе суда, 21 марта текущего года состоится досудебная подготовка по поданному иску, пишет Интерфакс.