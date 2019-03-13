В Совфеде одобрили закон о блокировке фейковых новостей

13.03.2019 15:31



В Совете Федерации одобрили законопроект о блокировке фейковых новостей. Сенаторы, большинством голосов, поддержали запрет на распространение недостоверной информации, которая имеет общественную значимость и может причинить вред жизни или здоровью гражданина, привести к нарушению общественного порядка или работы важных инфраструктурных, социальных и других общественно значимых объектов.

Также, Совет Федерации одобрил увеличение штрафов за распространение подобной информации. Так, максимальные штрафы за нарушение закона о фейковых новостях будут назначаться в том случае, если распространение недостоверной информации повлекло гибель людей, массовые беспорядки или серьезные нарушения в работе транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности и кредитных организаций. Штраф для физических лиц составит от 300 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц - от 600 тыс. до 900 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей, пишет ТАСС.