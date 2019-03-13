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Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт банка "Еврофинанс Моснарбанк"

13.03.2019 15:59
Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт банка "Еврофинанс Моснарбанк"

В связи с тем, что Минфин США ввел санкционные ограничения в отношении российского "Еврофинанс Моснарбанка" платежные системы Visa и Mastercard перестали обслуживать банковские карты, выпущенные кредитной организацией. Также, приостановлено членство банка в платежных системах.

Минфин США ввел санкционные ограничения в отношении "Еврофинанс Моснарбанка" из-за того, что по мнению США, кредитная организация поддерживает режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро, способствуя разорению жителей страны и поддерживая экономический и гуманитарный кризис, пишет ТАСС.

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