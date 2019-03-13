Совфед отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях

13.03.2019 14:03



В Совфеде решили отклонить закон, запрещающий размещение хостелов в жилых домах. Как передает РИА Новости, российские сенаторы планируют доработать данный документ с депутатами Государственной думы.

Как отмечается, члены верхней палаты не согласны с идеей о коротком 10-дневном переходном периоде. Кроме этого, ряд вопросов вызвало отсутствие компенсации доходов субъектов Федерации, которые могут быть потеряны.

Как заявил в беседе с представителями СМИ вице-спикер ГД Петр Толстой, в нижней палате готовы к обсуждению переноса срока. Однако суть закона, по его словам, пересматриваться не будет.