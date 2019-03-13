Если Саакашвили вернется на Украину, то это будет хаос

13.03.2019 12:55



Если бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернется на Украину, то это будет полный хаос, который повлечет за собой серию беспорядков. Как передает РИА Новости, такого мнения придерживается первый вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко.

Напомним, что о своем возвращении в Киев первого апреля эпатажный политик заявил на днях. Он убежден, что нынешний глава Украины Порошенко не сможет пройти во второй тур выборов президента. Что означает беспрепятственный въезд в страну. В качестве подтверждения Саакашвили показал фотографию уже купленного билета.