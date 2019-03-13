Майк Помпео обвиняет Россию в политическом давлении на Украину

13.03.2019 10:25



Россия оказывает политическое давление на Украину, и делает это, «используя» газовые и нефтяные трубопроводы – об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости. Более того, как убежден дипломат, у Москвы есть цель: помешать Киеву воспользоваться своими энергетическими резервами.

Это не первое провокационное заявление Помпео, которое он сделал за последнее время. недавно он выступил с заявлением о том, что Россия намерена «сломать» НАТО.